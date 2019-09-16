У Києві на пожежі загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці сталася пожежа в однiй iз квартир на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.
"Пiд час гасiння в квартирi виявили тiла чоловiка 1927 р.н. та жiнки 1930 р.н. Загиблi знаходились в кiмнатi, куди вогонь не дiйшов. Ймовiрно, вони задихнулись чадним газом, проте остаточну причину смертi вкаже медична експертиза", - сказано у повідомленні.
Пожежа виникла на балконi, звiдки вогонь поширився на кухню.
За попереднiми даними, причиною займання стало потрапляння на балкон малокалорiйного джерела запалення (недопалку).
Точну причину встановлюють правоохоронцi.
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