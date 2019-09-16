У Тернопільскій області вигоріло підприємство з виробництва соняшникової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На виробництві соняшникової олії в Тернопільскій області виникла пожежа на території площею 500 м2. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.
“15 вересня о 8 год. 25 хв. у с. Великий Глибочок Тернопільського району в виробничо-складській будівлі (виробництво та зберігання соняшникової олії) ПП Синдецька В.Б. виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 11 год. 31 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.
“Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 м2 та знищено 1 м3 олії, що зберігалась в пластиковій ємності”, — розповіли рятувальники.
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Додається, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
“Причина пожежі та збитки встановлюються”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у Київській області вигоріло 30 га поля з соєю.