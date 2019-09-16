В Тернопольской области выгорело предприятие по производству подсолнечного масла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На производстве подсолнечного масла в Тернопольской области возник пожар на территории 500 м2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"15 сентября в 8 часов. 25 мин. в с. Великий Глубочек Тернопольского района в производственно-складском здании (производство и хранение подсолнечного масла) ЧП Синдецька В.Б. возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 11 час. 31 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
"В результате пожара повреждено здание на площади 500 м2 и уничтожено 1 м3 масла, хранилась в пластиковой емкости", - рассказали спасатели.
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Добавляется, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.
"Причина пожара и ущерб устанавливаются", - резюмировали в пресс-центре.
Напомним, в результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей.