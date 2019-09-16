В Киеве при пожаре погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице произошел пожар в одной из квартир на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
"Во время тушения в квартире обнаружили тела мужчины 1927 г.р. и женщины 1930 г.р. Погибшие находились в комнате, куда огонь не дошел. Вероятно, они задохнулись угарным газом, однако окончательную причину смерти укажет медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Пожар возник на балконе, откуда огонь распространился на кухню.
По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание на балкон малокалорийного источника воспламенения (окурка).
Точную причину устанавливают правоохранители.
Напомним, в Тернопольской области выгорело предприятие по производству подсолнечного масла.