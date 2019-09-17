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Вночі під Києвом горів будинок ексголови НБУ Гонтаревої

Вночі під Києвом горів будинок ексголови НБУ Гонтаревої

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні вночі, у Київській області, підпалили будинок колишньої Голови НБУ Валерії Гонтаревої. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

“Сьогодні вночі у с.Гореничі Киево-Святошинського району спалили будинок колишньої Голови НБУ В.Гонтаревої”, — розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої. Після інцидентів НБУ попросило у правоохоронців захисту для Гонтаревої, а також поточного керівництва і співробітників НБУ.

Як повідомляв УНН, правління Національного банку вбачає в подіях навколо колишньої очільниці НБУ загрозу не лише для неї, а й для всіх, хто причетний до проведення реформ в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство США закликало розслідувати інциденти з Гонтаревою швидко та неупереджено

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