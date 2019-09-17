Ночью под Киевом горел дом экс-главы НБУ Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня ночью, в Киевской области подожгли здание бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
"Сегодня ночью в с.Гореничи Киево-Святошинского района сожгли здание бывшей главы НБУ В.Гонтаревой", - рассказали правоохранители.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой. После инцидентов НБУ попросил у правоохранителей защиты Гонтаревой, а также текущего руководства и сотрудников НБУ.
Как сообщал УНН, правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ угрозу не только для нее, но и для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине.
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