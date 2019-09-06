Після інцидентів з Гонтаревою керівництво НБУ вбачає загрозу для всіх, хто працює над реформами

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Правління Національного банку вбачає в подіях навколо колишньої очільниці НБУ загрозу не лише для неї, а й для всіх, хто причетний до проведення реформ в Україні — таку думку висловила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.