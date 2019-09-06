Після інцидентів з Гонтаревою керівництво НБУ вбачає загрозу для всіх, хто працює над реформами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Правління Національного банку вбачає в подіях навколо колишньої очільниці НБУ загрозу не лише для неї, а й для всіх, хто причетний до проведення реформ в Україні — таку думку висловила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.
Вона додала, що останнім часом не відчуває тиску на себе особисто, однак керівництво НБУ занепокоєне ситуацією навколо колишньої колеги.
“Крім всього цього, ми бачимо в цьому загрозу для всіх людей, які працюють у напрямку реформування нашої держави. Оскільки вони залишаються незахищеними, фактично втілюючи позицію держави, політику держави, зобов’язання держави. Як це було з Валерією (Гонтаревою — ред.), і за реалізацію цих реформ наша держава отримувала транші міжнародних донорів. Сьогодні Валерія лишилася сама і під тиском. Я вважаю, що це не може бути толеровано будь-ким, ніякою державною інституцією і державою в цілому”, — сказала Рожкова.
Вона додала, що спілкувалася з Валерією Гонтаревою після автомобільної аварії, і та “почувається, як може почуватися людина після автомобільної аварії і після звістки про те, що були акти вандалізму щодо її сім’ї”.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої.
Нагадаємо, раніше НБУ попросило захисту у правоохоронців після інцидентів з Гонтаревою.