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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102921 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117436 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109111 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115499 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122348 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149458 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149490 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После инцидентов с Гонтаревой руководство НБУ видит угрозу для всех, кто работает над реформами

После инцидентов с Гонтаревой руководство НБУ видит угрозу для всех, кто работает над реформами

Киев  •  УНН

 • 16303 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ угрозу не только для нее, но и для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине — такое мнение высказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

Она добавила, что в последнее время не испытывает давления на себя лично, однако руководство НБУ обеспокоено ситуацией вокруг бывшей коллеги.

“Кроме всего этого, мы видим в этом угрозу для всех людей, которые работают в направлении реформирования нашего государства. Поскольку они остаются незащищенными, фактически воплощая позицию государства, политику государства, обязательства государства. Как это было с Валерией (Гонтарева — ред), и за реализацию этих реформ наше государство получало транши международных доноров. Сегодня Валерия осталась одна и под давлением. Я считаю, что с этим не может мириться кто-либо, никакая государственная институция и государство в целом”, — сказала Рожкова.

Она добавила, что общалась с Валерией Гонтарева после автомобильной аварии, и та “чувствует себя, как может чувствовать себя человек после автомобильной аварии и после известия о том, что были акты вандализма в отношении её семьи”.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой.

Напомним, ранее НБУ попросил защиты у правоохранителей после инцидентов с Гонтаревой.

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