После инцидентов с Гонтаревой руководство НБУ видит угрозу для всех, кто работает над реформами

Она добавила, что в последнее время не испытывает давления на себя лично, однако руководство НБУ обеспокоено ситуацией вокруг бывшей коллеги.

“Кроме всего этого, мы видим в этом угрозу для всех людей, которые работают в направлении реформирования нашего государства. Поскольку они остаются незащищенными, фактически воплощая позицию государства, политику государства, обязательства государства. Как это было с Валерией (Гонтарева — ред), и за реализацию этих реформ наше государство получало транши международных доноров. Сегодня Валерия осталась одна и под давлением. Я считаю, что с этим не может мириться кто-либо, никакая государственная институция и государство в целом”, — сказала Рожкова.

Она добавила, что общалась с Валерией Гонтарева после автомобильной аварии, и та “чувствует себя, как может чувствовать себя человек после автомобильной аварии и после известия о том, что были акты вандализма в отношении её семьи”.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой.

Напомним, ранее НБУ попросил защиты у правоохранителей после инцидентов с Гонтаревой.