НБУ попросило захисту у правоохоронців після інцидентів з Гонтаревою

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правління Національного банку України звернулося до правоохоронців із проханням забезпечити розслідування інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, і забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників НБУ як конституційних прав кожного українця. Про це йдеться у коментарі правління Нацбанку щодо тиску на посадовців центрального банку, передає УНН.