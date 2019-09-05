НБУ попросило захисту у правоохоронців після інцидентів з Гонтаревою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правління Національного банку України звернулося до правоохоронців із проханням забезпечити розслідування інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, і забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників НБУ як конституційних прав кожного українця. Про це йдеться у коментарі правління Нацбанку щодо тиску на посадовців центрального банку, передає УНН.
"Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ", - вказали у НБУ.
У заяві правління Нацбанку зазначається, що вони розцінюють це "як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання".
"Правління НБУ звертається до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я ексголови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця", - зазначили у НБУ.
Додамо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої.
Нагадаємо, Гонтарева переїхала в Лондон, де зняла двокімнатну квартиру.