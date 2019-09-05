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НБУ попросил защиты у правоохранителей после инцидентов с Гонтаревой

НБУ попросил защиты у правоохранителей после инцидентов с Гонтаревой

Киев  •  УНН

 • 16830 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Правление Национального банка Украины обратилось к правоохранителям с просьбой обеспечить расследование инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, и обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников НБУ как конституционных прав каждого украинца. Об этом говорится в комментарии правления Нацбанка о давлении на должностных лиц центрального банка, передает УНН.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтарева и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшего главу НБУ", - указали в НБУ.

В заявлении правления Нацбанка отмечается, что они расценивают это "как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое назначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста".

"Правление НБУ обращается в правоохранительные органы с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца", - отметили в НБУ.

Добавим, ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль. Также сообщалось, что в Киеве сгорела машина невестки Гонтаревой.

Напомним, Гонтарева переехала в Лондон, где сняла двухкомнатную квартиру.

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