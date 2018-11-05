Гонтарева переїхала в Лондон, де зняла маленьку двокімнатну квартиру

"Я ось тільки-тільки переїхала до Лондона, 1 жовтня. І як же мені було смішно, коли абсолютно божевільний Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ - ред.) розповідав по телебаченню в той день, коли ми знімали квартиру з моїм сином, що нібито Гонтарева купила в Лондоні будинок за 23 млн фунтів. Цих божевільних хтось ще показує, а я в цей момент підписую договір оренди маленької двокімнатної квартири", - повідомила Гонтарева.

За її словами, в Лондоні "колосальна бюрократія", тому процес оренди житла серйозно затягнувся, незважаючи на часткову автоматизацію.

"Брокера ти бачиш в живу, але документи в основному підписуєш по інтернету. Однак кількість документів, перевірок та іншого - це більше, ніж ви собі можете уявити", - додала екс-глава НБУ.

При цьому вона уточнила, що з 1 жовтня є співробітником Інституту міжнародних відносин Лондонської школи економіки, де консультує центробанки з питань монетарної і валютної політики.

"Мій перший проект - Туніс. Коли я перший раз прибула туди і подивилася на ситуацію в країні, це мені нагадало Україну. У нас були такі ж накопичені дисбаланси, такий же негативний рахунок поточних операцій. Коли я прийшла в Нацбанк, дефіцит поточного рахунку був 10% ВВП. У Тунісу в цьому році буде негативний рахунок поточних операцій 11%", - уточнила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України 15 березня 2018 року. За це рішення народні депутати віддали 342 голоси.

Її робота на цій посаді супроводжувалася численними скандалами і звинуваченнями. Зокрема, екс-глава НБУ Володимир Стельмах зазначив, що з 2014 року під керівництвом голови НБУ Валерія Гонтаревої регулятор здійснював надзвичайно жорстку обмежувальну політику. З економічного обороту було вилучено понад 700 млрд грн.

"Результат - знищення банків і економіки", - констатував Стельмах.

Проти неї було порушено кримінальну справу. Після звільнення її закрили, проте Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування проти голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.