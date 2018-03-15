Рада одобрила увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. За это решение народные депутаты отдали 342 голоса, передает корреспондент УНН.
Представление Президента Украины об увольнении от должности председателя Национального банка Валерии Гонтаревой доложила Представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.
Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко доложил решение комитета, который поддержал представление Президента Украины.
Председатель Национального банка Валерия Гонтарева доложила о своей работе в должности.