Рада схвалила звільнення Гонтаревої з посади голови НБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. За це рішення народні депутати віддали 342 голоси, передає кореспондент УНН.
Подання Президента України про звільнення з посади голови Національного банку Валерії Гонтаревої доповіла Представник Президента у Верховній Раді України Ірина Луценко.
Перший заступник голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко доповів рішення комітету, який підтримав подання Президента України.
Голова Національного банку Валерія Гонтарева доповіла про свою роботу на посаді.