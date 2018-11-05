Гонтарева переехала в Лондон, где сняла маленькую двухкомнатную квартиру

"Я вот только-только переехала в Лондон, 1 октября. И как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ – ред.) рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 млн фунтов. Этих безумцев кто-то еще показывает, а я в этот момент подписываю договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры", - сообщила Гонтарева.

По ее словами, в Лондоне "колоссальная бюрократия", поэтому процесс аренды жилья серьезно затянулся, несмотря на частичную автоматизацию.

"Брокера ты видишь в живую, но документы в основном подписываешь по интернету. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить", - добавила экс-глава НБУ.

При этом она уточнила, что с 1 октября является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики, где консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики.

"Мой первый проект – Тунис. Когда я первый раз прибыла туда и посмотрела на ситуацию в стране, это мне напомнило Украину. У нас были такие же накопленные дисбалансы, такой же отрицательный счет текущих операций. Когда я пришла в Нацбанк, дефицит текущего счета был 10 % ВВП. У Туниса в этом году будет отрицательный счет текущих операций 11 %", - уточнила она.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины 15 марта 2018 года. За это решение народные депутаты отдали 342 голоса.

Ее работа на этом посту сопровождалась многочисленными скандалами и обвинениями. В частности, экс-глава НБУ Владимир Стельмах отметил, что с 2014 года под руководством председателя НБУ Валерии Гонтаревой регулятор осуществлял чрезвычайно жесткую ограничительную политику. Из экономического оборота было изъято более 700 млрд грн.

"Результат - уничтожение банков и экономики", - констатировал Стельмах.

Против нее было возбуждено уголовное дело. После ее ухода его закрыли, однако Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.