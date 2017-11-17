МВФ не рекомендовал В.Гонтаревой уничтожать украинские банки - экс-руководитель Нацбанка

Он отметил, что с 2014 года под руководством председателя НБУ Валерии Гонтаревой регулятор осуществлял чрезвычайно жесткую ограничительную политику. С экономической оборота было изъято более 700 млрд грн.

"Результат - уничтожение банков и экономики", - констатировал Стельмах.

Отдельно он отметил, что представители МВФ в частных беседах уверяли, что Фонд не давал таких рекомендаций.

"Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести "квазиденежную" реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений", - отметил Стельмах.

Напомним, за время так называемого очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. По оценке экспертов, вместе с неплатоспроможнимим банками ликвидировали и вполне "здоровые". Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости.

Вкладчики этих банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. А заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.