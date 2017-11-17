МВФ не рекомендував В.Гонтаревій нищити українські банки – экс-керівник Нацбанку

Він зазначив, що з 2014 року під керівництвом голови НБУ Валерії Гонтаревої регулятор здійснював надзвичайно жорстку обмежувальну політику. З економічного обороту було вилучено понад 700 млрд грн.

“Результат — знищення банків і економіки”, — констатував В.Стельмах.

Окремо він наголосив, що представники МВФ в приватних бесідах запевняли, що Фонд не давав таких рекомендацій.

“Значить, слід вважати, що були якісь інші міркування, щоб провести "квазігрошову" реформу конфіскаційного типу. У результаті у населення та бізнесу пропали сотні мільярдів заощаджень”, — зазначив В.Стельмах.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. За оцінкою експертів, разом з неплатоспроможнимим банками ліквідовували й цілком “здорові”. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.

Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. А позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.