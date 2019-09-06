Посольство США закликало розслідувати інциденти з Гонтаревою швидко та неупереджено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Посольство США в Україні висловило підтримку швидкому та неупередженому розслідуванню інцидентів, пов’язаних із колишньою головою Національного банку Валерією Гонтаревою та її родиною. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Twitter посольства, передає УНН.
“Ми підтримуємо швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою НБУ Гонтаревою та її родиною”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль. Також повідомлялося, що у Києві згоріла автівка невістки Гонтаревої. Після інцидентів НБУ попросило у правоохоронців захисту для Гонтаревої, а також поточного керівництва і співробітників НБУ.
Як повідомляв УНН, правління Національного банку вбачає в подіях навколо колишньої очільниці НБУ загрозу не лише для неї, а й для всіх, хто причетний до проведення реформ в Україні.