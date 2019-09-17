У Президента вимагають від правоохоронців швидко знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої – це брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів України. Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента у Facebook, передає УНН.

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ зазначили, що в Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів.

"Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд). Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька.

Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.

Міністр Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої.

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