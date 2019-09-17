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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66819 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112549 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111249 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120061 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148477 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148803 просмотра

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У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой

У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой - это брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что в Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов.

"Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.

Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.

Министр Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой.

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