У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой - это брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook, передает УНН.
"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В ОПУ отметили, что в Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов.
"Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.
Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.
Министр Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой.