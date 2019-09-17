Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження через пожежу в будинку, який належить родині ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
На місці пригоди встановлено, що охоронець будинку вночі почув сторонній шум, коли чоловік вийшов на подвір’я, побачив загоряння покрівлі будинку.
Також, під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 3:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.
"З травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною 6 працівників. На момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.