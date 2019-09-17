Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Правоохранителями открыто уголовное производство из-за пожара в доме, который принадлежит семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
На месте происшествия установлено, что охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.
Также, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.
"С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 сотрудников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", - отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.