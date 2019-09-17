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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47190 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109497 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101392 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108609 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118886 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147893 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148377 просмотра

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Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство

Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Правоохранителями открыто уголовное производство из-за пожара в доме, который принадлежит семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

На месте происшествия установлено, что охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

Также, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.

"С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 сотрудников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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