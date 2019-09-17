Підпал будинку Гонтаревої: у США закликали покарати не лише виконавців, але й замовників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Посольстві США в Україні сподіваються, що відповідальні органи України притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву та погрозах їй, але й замовників таких нападів. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Twitter Посольства, передає УНН.
“Ми долучаємось до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Раніше повідомлялося, що у Лондоні Гонтареву збив автомобіль, а пізніше у Києві невідомі спалили автомобіль її невістки.
Коментуючи підпал, в ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації.