Поджог дома Гонтаревой: в США призвали наказать не только исполнителей, но и заказчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Посольстве США в Украине надеются, что ответственные органы Украины привлекут к ответственности не только виновных в нападении на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и угрозах ей, но и заказчиков таких нападений. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter Посольства, передает УНН.
“Мы приобщаемся к президенту Зеленскому и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего главы НБУ Гонтаревой. Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения”, — говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Ранее сообщалось, что в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль, а позже в Киеве неизвестные сожгли автомобиль ее невестки.
Комментируя поджог, в ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.