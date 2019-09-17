Гончарук про ситуацію навколо ПриватБанку: жодних перемовин уряд ні з ким не веде

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Нинішній уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку, у тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку, утім, жодних перемовин уряд ні з ким не веде. Відповідний коментар Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у відповідь на статтю Financial Times щодо нібито його слів про пошук компромісу у справі ПриватБанку поширила у вівторок пресслужба уряду, передає УНН.