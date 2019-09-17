Гончарук про ситуацію навколо ПриватБанку: жодних перемовин уряд ні з ким не веде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Нинішній уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку, у тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку, утім, жодних перемовин уряд ні з ким не веде. Відповідний коментар Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у відповідь на статтю Financial Times щодо нібито його слів про пошук компромісу у справі ПриватБанку поширила у вівторок пресслужба уряду, передає УНН.
"Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу ПриватБанку та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс в цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання", - відзначив Прем'єр.
"Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над "і": уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин уряд ні з ким не веде", - додав Гончарук.
З його слів, журналістам FT він "наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті". "Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - наголосив очільник уряду.
Додамо, у Financial Times раніше сьогодні з'явилася стаття, де вказувалося, що "Прем'єр-міністр України заявив, що Київ шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в зв'язку з банківським скандалом на 5,5 млрд доларів". "Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на (економічному - ред.) зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно (налаштований - ред.) стосовно будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - цитує видання Гончарука в інтерв'ю.
У статті відзначається також, що МВФ попередив Україну зокрема про те, що відступ від націоналізації ПриватБанку поставить під загрозу програму фонду на 3,9 млрд доларів. "Яке б рішення ми ні знайшли, ми повинні знайти його разом з МВФ", - цитує видання Гончарука в інтерв'ю.
Нагадаємо, у липні уряд змінив склад наглядової ради ПриватБанку.