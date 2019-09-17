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Гончарук о ситуации вокруг ПриватБанка: никаких переговоров правительство ни с кем не ведет

Гончарук о ситуации вокруг ПриватБанка: никаких переговоров правительство ни с кем не ведет

Киев  •  УНН

 • 21535 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Нынешнее правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка, в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка, впрочем, никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Соответствующий комментарий Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в ответ на статью Financial Times о якобы его словах о поиске компрмисса по делу ПриватБанка распространила во вторник пресс-служба правительства, передает УНН.

"Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело ПриватБанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу", - отметил Премьер.

"Чтобы избежать дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - добавил Гончарук.

По его словам, журналистам FT он "отмечал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу". "Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - подчеркнул глава правительства.

Добавим, в Financial Times ранее сегодня появилась статья, где указывалось, что "Премьер-министр Украины заявил, что Киев ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в связи с банковским скандалом на 5,5 млрд долларов". "Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на (экономическом - ред.) росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно (настроен - ред.) в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - цитирует издание Гончарука в интервью.

В статье отмечается также, что МВФ предупредил Украину в частности о том, что отступление от национализации ПриватБанка поставит под угрозу программу фонда на 3,9 млрд долларов. "Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - цитирует издание Гончарука в интервью.

Напомним, в июле правительство изменило состав наблюдательного совета ПриватБанка.

Украинские Национальные Новости

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