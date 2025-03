Адвокат Трампа випадково проговорився, що просив Україну розслідувати справу Байдена

Як пише вказаний американський портал, Джуліані відразу почав свою промову з наступу, вдавшись до риторичної полеміки, щоби не дати розмові сконцентруватись на скарги навколо співробітника розвідки, яку ведучий попросив прокоментувати після нещодавно опублікуваного матеріала газети The Washington Post.

“Я радий, що перебуваю сьогодні ввечері з вами (в ефірі — ред), тому що те, що ви тільки що сказали, абсолютно помилково”, — сказав Джуліані ведучому про цю історію. “Все, що ви тільки що сказали, повністю обертається в тому ж напрямі, що і два роки тому!”

Джуліані швидко почав говорити про 2016 рік, а потім заявив, що Джо Байден “підкупив президента України (Петра Порошенко — ред), щоб звільнити прокурора (генпрокурора України Віктора Шокіна — ред), який розслідував справу його сина”.

Після декількох хвилин словесної перепалки і претензій, ведучий, нарешті, зупинився на Джуліані і змусив його відповісти на просте запитання про свою поїздку в Україну.

“Ви просили Україну розслідувати справу Джо Байдена?” — запитав ведучий.

“Ні, взагалі-то ні. Я попросив Україну розслідувати твердження про втручання українців у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон”, — сказав Джуліані.

“Ви ніколи нічого не питали про Хантера Байдена (сина Джона Байдена, якого пов’язують з Україною — ред)? Ви ніколи нічого не питали про Джо Байдена у (генерального) прокурора (України)?” — продовжував ведучий.

Джуліані відповів, що єдине, що він зі свого боку просив, так це те, що потрібно “зрозуміти, як саме Луценко, який був призначений (генпрокурором — ред.), припинив справу AntAC”.

“Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена”, — продовжив ведучий.

“Звичайно, так”, — наголосив Джуліані.

Заяви Джуліані стали сенсацією для масмедіа США, оскільки до цього в оточенні президента Дональда Трампа всі ретельно заперечували будь-який вплив на Україну у цій справі.

“Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським офіційним посадовцем про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом прокурора, який розслідував сина Байдена”, — резюмував у своєму Twitter ведучий.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019

Руді Джуліані, зі свого боку, згодом спробував знову перевести тему й прокоментував скандал навколо розмови президентів Трампа й Зеленського.

“Президент (Дональд Трамп — ред.) говорив обраному президенту (Зеленському — ред.) добре відомої корумпованої країни, щоби він краще розслідував корупцію, яка зачіпає і США, виконував свою роботу. Можливо, якби Обама вчинив би так само, то сім’я Байдена не займалася би шахрайством на мільйони з України та мільярди з Китаю, прикриваючись корупційними ЗМІ”, — написав Джуліані.

Нагадаємо, напередодні газета The Washington Post повідомила, що Конгрес США провів закриті слухання стосовно тиску Трампа на Україну.