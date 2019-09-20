Адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украину расследовать дело Байдена

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109218 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101113 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108345 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118725 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147826 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148339 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186702 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126882 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 115113 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111718 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 32807 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 72850 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111718 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 126882 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 186706 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167628 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 193428 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111180 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123550 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126132 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130754 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127020 просмотра
Актуальное
Адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украину расследовать дело Байдена

Адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украину расследовать дело Байдена

Киев  •  УНН

 • 19344 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Адвокат Дональда Трампа, Руди Джулиани, во время словесной перепалки с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена, передает УНН опираясь на Media ITE.

Как пишет указаный американский портал, Джулиани сразу начал свою речь с наступления, прибегнув к риторической полемике, чтобы не дать разговору сконцентрироваться на жалобы вокруг сотрудника разведки, которую ведущий попросил прокомментировать после недавно опубликованного материала газеты The Washington Post.

“Я рад, что нахожусь сегодня вечером с вами (в эфире — ред), потому что то, что вы только что сказали, совершенно ошибочно”, — сказал Джулиани ведущему об этой истории. “Все, что вы только что сказали, полностью вращается в том же направлении, что и два года назад!”

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден “подкупил президента Украины (Петра Порошенко — ред), чтобы освободить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина — ред), который расследовал дело его сына”.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий, ведущий, наконец, остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

“Вы просили Украины расследовать дело Джо Байдена?” — спросил ведущий.

“Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборы 2016 в пользу Хиллари Клинтон”, — сказал Джулиани.

“Вы никогда ничего не спрашивали про Хантера Байдена (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной — ред)? Вы никогда ничего не спрашивали про Джо Байдена у (генерального) прокурора (Украины)?” — продолжал ведущий.

Джулиани ответил, что единственное, что он со своей стороны просил, так это то, что нужно “понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором — ред.), прекратил дело AntAC”.

“Итак, вы попросили Украины рассмотреть дело Джо Байдена”, — продолжил ведущий.

“Конечно, да”, — подчеркнул Джулиани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джулиани может покинуть пост личного адвоката Трампа

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?“@RudyGiuliani: “Of course I did”

President Trump’s attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden’s possible role in that government’s dismissal of a prosecutor who investigated Biden’s son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019

Заявления Джулиани ставшие сенсацией для масс-медиа США, поскольку до этого в окружении президента Дональда Трампа все тщательно отрицали какое-либо влияние на Украину в этом деле.

“Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в освобождении правительством прокурора, расследовавший сына Байдена”, — резюмировал в своем Twitter ведущий.

Руди Джулиани, со своей стороны, впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговоры президентов Трампа и Зеленского.

“Президент (Дональд Трамп — ред.) говорил новоизбранному президенту (Зеленскому — ред.) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы из Украины и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ”, — написал Джулиани.

Напомним, накануне газета The Washington Post сообщила, что Конгресс США провел закрытые слушания по давления Трампа на Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы