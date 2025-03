Адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украину расследовать дело Байдена

Как пишет указаный американский портал, Джулиани сразу начал свою речь с наступления, прибегнув к риторической полемике, чтобы не дать разговору сконцентрироваться на жалобы вокруг сотрудника разведки, которую ведущий попросил прокомментировать после недавно опубликованного материала газеты The Washington Post.

“Я рад, что нахожусь сегодня вечером с вами (в эфире — ред), потому что то, что вы только что сказали, совершенно ошибочно”, — сказал Джулиани ведущему об этой истории. “Все, что вы только что сказали, полностью вращается в том же направлении, что и два года назад!”

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден “подкупил президента Украины (Петра Порошенко — ред), чтобы освободить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина — ред), который расследовал дело его сына”.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий, ведущий, наконец, остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

“Вы просили Украины расследовать дело Джо Байдена?” — спросил ведущий.

“Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборы 2016 в пользу Хиллари Клинтон”, — сказал Джулиани.

“Вы никогда ничего не спрашивали про Хантера Байдена (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной — ред)? Вы никогда ничего не спрашивали про Джо Байдена у (генерального) прокурора (Украины)?” — продолжал ведущий.

Джулиани ответил, что единственное, что он со своей стороны просил, так это то, что нужно “понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором — ред.), прекратил дело AntAC”.

“Итак, вы попросили Украины рассмотреть дело Джо Байдена”, — продолжил ведущий.

“Конечно, да”, — подчеркнул Джулиани.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?“@RudyGiuliani: “Of course I did”



President Trump’s attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden’s possible role in that government’s dismissal of a prosecutor who investigated Biden’s son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019

Заявления Джулиани ставшие сенсацией для масс-медиа США, поскольку до этого в окружении президента Дональда Трампа все тщательно отрицали какое-либо влияние на Украину в этом деле.

“Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в освобождении правительством прокурора, расследовавший сына Байдена”, — резюмировал в своем Twitter ведущий.

Руди Джулиани, со своей стороны, впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговоры президентов Трампа и Зеленского.

“Президент (Дональд Трамп — ред.) говорил новоизбранному президенту (Зеленскому — ред.) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы из Украины и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ”, — написал Джулиани.

Напомним, накануне газета The Washington Post сообщила, что Конгресс США провел закрытые слушания по давления Трампа на Украину.