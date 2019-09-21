В Конгрессе США требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского

С соответствующим требованием выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - заявила Каптур.

Напомним, Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.