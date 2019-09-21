У Конгресі США вимагають надати стенограму розмови Трампа та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Конгресмени Сполучених Штатів Америки звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
З відповідною вимогою виступив Комітет з розвідки Палати представників та співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.
"Сьогодні преса вказує, що скарга подана представником розвідки, в рамках захисту викривачів порушень щодо можливого порушення президентом Трампом основ національної безпеки, може стосуватися України", — заявила Каптур.
Нагадаємо, Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку розмови з Зеленським.