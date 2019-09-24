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Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа из-за давления на Украину

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа из-за давления на Украину

Киев  •  УНН

 • 19669 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию ее выступления в Twitter.

Как сообщил источник телеканала CNN, поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатах лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо.

"Разговор (с Зеленским) в основном была о коррупции - о всей коррупцию (в Украине), а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупции в Украине", - сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

"Ніхто не є над законом."

Cпікерка Палати представників Конгресу оголосила про початок офіційної процедури запиту щодо імпічменту президента Дональда Трампа. pic.twitter.com/lU4BBJ9GOd

— Голоc Амepики (@chastime) September 24, 2019

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