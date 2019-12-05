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Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента

Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала председателя судебного комитета Джерролда Надлера подготовить обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, передаёт УНН со ссылкой на CBS.

“К сожалению, но с уверенностью и смирением, верностью нашим основателям и сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу нашего председателя приступить к подготовке обвинений по импичменту”, — сказала Пелоси.

Объявление Пелоси является формальным свидетельством того, что Палата представителей будет продвигаться с обвинением Трампа после нескольких недель слушаний.

Ожидается, что голосование будет проходить по партийной линии, поскольку республиканцы считают расследование импичмента попыткой демократов подорвать репутацию президента.

Заявление Пелоси следует за показаниями четырех экспертов по Конституции в среду.

Напомним, в понедельник юрист Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп не прибудет на слушания по процедуре импичмента в Комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США, назначенные на 4 декабря.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа. 

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. 

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