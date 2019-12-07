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Глава комитета Конгресса США пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа

Глава комитета Конгресса США пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа

Киев  •  УНН

 • 11962 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил в пятницу, что отказ Белого дома участвовать в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не помешает демократам выполнить этот "священный конституционный долг". Так законодатель прокомментировал адресованное ему письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, передает УНН со ссылкой на Twitter Надлера.

Сиполлоне призвал демократов прекратить расследование и не тратить время на дополнительные слушания.

“Мы дали президенту Трампу справедливую возможность опросить свидетелей и представить своих, чтобы продемонстрировать нам убедительные доказательства. Услышав его критику процесса импичмента, мы надеялись, что он примет приглашение (принять участие в слушаниях, или направить адвоката — ред), — отмечается в заявлении Надлера. — Отбросив такую возможность, президент больше не может утверждать, что процесс несправедлив. Отказ президента не помешает нам выполнить наш священный конституционный долг”.

Юридический комитет нижней палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлера подготовить официальные обвинения в Трампа.

Накануне Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента.

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