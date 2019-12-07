Глава комитета Конгресса США пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа

Сиполлоне призвал демократов прекратить расследование и не тратить время на дополнительные слушания.

“Мы дали президенту Трампу справедливую возможность опросить свидетелей и представить своих, чтобы продемонстрировать нам убедительные доказательства. Услышав его критику процесса импичмента, мы надеялись, что он примет приглашение (принять участие в слушаниях, или направить адвоката — ред), — отмечается в заявлении Надлера. — Отбросив такую возможность, президент больше не может утверждать, что процесс несправедлив. Отказ президента не помешает нам выполнить наш священный конституционный долг”.

Юридический комитет нижней палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлера подготовить официальные обвинения в Трампа.

Накануне Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента.