Юридический комитет Конгресса США одобрил импичмент Трампа

Так, сообщается, что в пятницу утром комитет немедленно приступил к голосованию по первой статье - злоупотребление властью. Он проходил по партийной линии, с 23 по 17. Затем комитет перешел ко второй статье, препятствующей правосудию, которая также прошла с 23 по 17.

На следующей неделе будет проведено голосование по обеим статьям в Палате представителей.

Напомним, ранее глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю.

Как сообщалось ранее в УНН, представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа.

Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины, с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена - потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году.