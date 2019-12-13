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Юридический комитет Конгресса США одобрил импичмент Трампа

Юридический комитет Конгресса США одобрил импичмент Трампа

Киев  •  УНН

 • 20215 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за одобрение статей импичмента президента Дональда Трампу в пятницу утром, после более чем 14 часов дебатов в четверг, передаёт УНН со ссылкой на CBS.

Так, сообщается, что в пятницу утром комитет немедленно приступил к голосованию по первой статье - злоупотребление властью. Он проходил по партийной линии, с 23 по 17. Затем комитет перешел ко второй статье, препятствующей правосудию, которая также прошла с 23 по 17.

На следующей неделе будет проведено голосование по обеим статьям в Палате представителей.

Напомним, ранее глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю. 

Как сообщалось ранее в УНН, представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа. 

Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины, с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена - потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году.

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