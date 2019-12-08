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За статті імпічменту проти Трампа можуть проголосувати вже найближчого тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив у неділю, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

Виступаючи в програмі "Положення в країні" на каналі CNN, Надлер сказав, що комітету "потрібно багато взяти до уваги" при формулюванні звинувачень проти президента.

"Різні люди пишуть можливі варіанти, але справа в тому, що ми приймемо рішення про те, наскільки широкими мають бути пункти звинувачення, що вони повинні містити, які формулювання, тільки після завтрашніх слухань", - заявив Надлер.

У понеділок юридичний комітет проведе публічні слухання з розгляду свідчень, зібраних в ході розслідування щодо прохання Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віце-президента Джо Байдена - провідного потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

Законодавці-демократи на вихідних вивчали інформацію, отриману від Комітету Палати представників з розвідки і експертів з конституційного законодавства, які давали свідчення в Конгресі в середу.

Також демократи повинні вирішити, чи включити до пунктів звинувачення пункт про перешкоджання з боку президента Трампа правосуддю рамках розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

На питання ведучої, чи буде це звинувачення включене, Надлер попросив не робити висновків.

"Це частина моделі поганої поведінки, що підкреслює гостру потребу вирішити цю проблему, щоб вибори 2020 року пройшли чесно", - сказав конгресмен каналу CNN.

Як повідомлялося раніше, комітет Конгресу оприлюднив конституційне підґрунтя для імпічменту Трампа.

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