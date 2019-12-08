За статті імпічменту проти Трампа можуть проголосувати вже найближчого тижня

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Голова Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив у неділю, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.