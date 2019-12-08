За статьи импичмента против Трампа могут проголосовать уже на ближайшей неделе

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Председатель Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил в воскресенье, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

Выступая в программе "Положение в стране" на канале CNN, Надлер сказал, что комитету "нужно много учесть" при формулировании обвинений против президента.

"Разные люди пишут возможные варианты, но дело в том, что мы примем решение о том, насколько широкими должны быть пункты обвинения, что они должны содержать, какие формулировки, только после завтрашних слушаний", - заявил Надлер.

В понедельник юридический комитет проведет публичные слушания по рассмотрению свидетельств, собранных в ходе расследования по просьбе Трампа расследовать в Украине деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена - ведущего потенциального кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

Законодатели-демократы на выходных изучали информацию, полученную от Комитета Палаты представителей по разведке и экспертов по конституционному законодательству, которые давали показания в Конгрессе в среду.

Также демократы должны решить, включить ли в пункты обвинения пункт о препятствовании со стороны президента Трампа правосудию в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

На вопрос ведущей, будет ли это обвинение включено, Надлер попросил не делать выводов.

"Это часть модели плохого поведения, что подчеркивает острую необходимость решить эту проблему, чтобы выборы 2020 года прошли честно", - сказал конгрессмен каналу CNN.

Как сообщалось ранее, комитет Конгресса обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.

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