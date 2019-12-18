Трамп звинуватив демократів у нападі на США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу звинуватив демократів у “жахливій брехні”, а також нападі на Сполучені Штати і Республіканську партію. Про це Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Така жахлива брехня з боку ... демократів, що нічого не роблять. Цей напад на Америку і напад на Республіканську партію!” — написав Трамп у себе в Twitter, використовуючи в повідомленні лише великі літери.
Пост був опублікований незабаром після початку в Палаті представників шестигодинних дебатів щодо імпічменту, за підсумками яких законодавці повинні будуть проголосувати за двома статтями обвинувачення проти глави вашингтонської адміністрації.
У свою чергу прессекретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що в цей день президент буде в основному зосереджений на роботі, а не на тому, що відбувається в Конгресі.
“Президент буде працювати весь день. Його будуть інформувати протягом дня, можливо, він подивиться щось із засідання між (своїми робочими) зустрічами”, — йдеться в заяві Грішем.
Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео готовий свідчити в рамках процедури імпічменту Трампа.
Раніше спікер Палати представників назвала “встановленим фактом” те, що Трамп порушив конституцію США.
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