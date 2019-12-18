Трамп обвинил демократов в нападении на США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в “ужасной лжи”, а также нападении на Соединенные Штаты и Республиканскую партию. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Такая чудовищная ложь со стороны ... демократов, которые ничего не делают. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!” — написал Трамп у себя в Twitter, используя в сообщении только заглавные буквы.
Пост был опубликован вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов об импичменте, по итогам которых законодатели должны будут проголосовать за двумя статьями обвинения против главы вашингтонской администрации.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что в этот день президент будет в основном сосредоточен на работе, а не на том, что происходит в Конгрессе.
“Президент будет работать весь день. Его будут информировать в течение дня, возможно, он посмотрит что-то с заседания между (своими рабочими) встречами”, — говорится в заявлении Гришэм.
Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео готов свидетельствовать в рамках процедуры импичмента Трампа.
Ранее спикер Палаты представителей назвала “установленным фактом” то, что Трамп нарушил конституцию США.
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