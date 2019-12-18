Трамп обвинил демократов в нападении на США

“Такая чудовищная ложь со стороны ... демократов, которые ничего не делают. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!” — написал Трамп у себя в Twitter, используя в сообщении только заглавные буквы.

Пост был опубликован вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов об импичменте, по итогам которых законодатели должны будут проголосовать за двумя статьями обвинения против главы вашингтонской администрации.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что в этот день президент будет в основном сосредоточен на работе, а не на том, что происходит в Конгрессе.

“Президент будет работать весь день. Его будут информировать в течение дня, возможно, он посмотрит что-то с заседания между (своими рабочими) встречами”, — говорится в заявлении Гришэм.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео готов свидетельствовать в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ранее спикер Палаты представителей назвала “установленным фактом” то, что Трамп нарушил конституцию США.

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