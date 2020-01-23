Республіканці у Сенаті хочуть достроково завершити процедуру імпічменту Трампу, виправдавши його
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У верхній палаті Конгресу США 45 сенаторів-республіканців готові прямо зараз завершити процес в рамках імпічменту президента Дональда Трампа і виправдати його. Про це заявив сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол, повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post.
За його словами, в Сенаті є ще п'ять-вісім законодавців, які ще хочуть почути від демократів більше інформації.
"Я хочу покласти край, але поки що недостатньо голосів для цього", - зазначив Пол.
Сенатор додав, що продовжить переконувати своїх колег приєднатися до нього і в найкоротші терміни проголосувати за дострокове завершення процедури розгляду і виправдання Трампа.
Республіканці мають у Сенаті 53 законодавця. У демократів - 47 сенаторів. Для завершення процедури розгляду імпічменту необхідна проста більшість голосів - 51.
Нагадаємо, у Сенаті більше двох годин зачитували обґрунтування імпічменту Трампу.