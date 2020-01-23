У Сенаті більше двох годин зачитували обґрунтування імпічменту Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, демократ Адам Шифф більше двох годин представляв у Сенаті США позицію обвинувачення в рамках розгляду справи про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал C-Span.
Шифф закликав сенаторів діяти "неупереджено". Він ще раз підкреслив, що проведене Палатою представників розслідування "переконливо свідчить, що президент зловживав своїми обов'язками і перешкоджав правосуддю".
За його словами, поведінка Трампа порушує його клятву і його конституційний обов'язок вірно слідувати закону.
"Немає іншого засобу від такої загрози, крім відсторонення від посади президента Сполучених Штатів. Якщо імпічмент і відсторонення не зможуть привести його до відповідальності, то він і правда вищий за закон", - заявив Шифф в кінці свого виступу.
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