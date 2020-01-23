У Сенаті більше двох годин зачитували обґрунтування імпічменту Трампу

Шифф закликав сенаторів діяти "неупереджено". Він ще раз підкреслив, що проведене Палатою представників розслідування "переконливо свідчить, що президент зловживав своїми обов'язками і перешкоджав правосуддю".

За його словами, поведінка Трампа порушує його клятву і його конституційний обов'язок вірно слідувати закону.

"Немає іншого засобу від такої загрози, крім відсторонення від посади президента Сполучених Штатів. Якщо імпічмент і відсторонення не зможуть привести його до відповідальності, то він і правда вищий за закон", - заявив Шифф в кінці свого виступу.

Нагадаємо, Білий дім опублікував 192 сторінки документів про Україну.