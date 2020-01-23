В Сенате более двух часов зачитывали обоснования импичмента Трампу

Шифф призвал сенаторов действовать "беспристрастно". Он еще раз подчеркнул, что проведенное Палатой представителей расследования "убедительно свидетельствует, что президент злоупотреблял своими обязанностями и препятствовал правосудию".

По его словам, поведение Трампа нарушает его клятву и его конституционный долг верно следовать закону.

"Нет другого средства от такой угрозы, кроме отстранения от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - заявил Шифф в конце своего выступления.

Напомним, Белый дом опубликовал 192 страницы документов об Украине.