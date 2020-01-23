В Сенате более двух часов зачитывали обоснования импичмента Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф более двух часов представлял в Сенате США позицию обвинения в рамках рассмотрения дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал C-Span.
Шифф призвал сенаторов действовать "беспристрастно". Он еще раз подчеркнул, что проведенное Палатой представителей расследования "убедительно свидетельствует, что президент злоупотреблял своими обязанностями и препятствовал правосудию".
По его словам, поведение Трампа нарушает его клятву и его конституционный долг верно следовать закону.
"Нет другого средства от такой угрозы, кроме отстранения от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - заявил Шифф в конце своего выступления.
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