Белый дом опубликовал 192 страницы документов об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Административно-бюджетное управление Белого дома во вторник, 21 января, опубликовало документы, касающиеся в том числе прекращения выделения военной помощи Украине администрацией президента США Дональда Трампа летом 2019 года. Документы были раскрыты по запросу правозащитной организации American Oversight, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте организации.
"В 11:58 21 января, всего за две минуты до окончания установленного срока, Административно-бюджетное управление опубликовало 192 страницы украинских документов, включая записи, которые не были представлены Конгрессу в ходе расследования импичмента", - говорится в сообщении.
Документы включают, помимо прочего, электронные письма от исполняющего обязанности директора управления Рассела Вута и заместителя директора управления по национальной безопасности Майкла Даффи, в том числе письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля.
"Во вторник адвокаты президента Трампа стояли в Сенате, утверждая, что документы совершенно не нужны для судебного разбирательства по делу об импичменте, но эти документы опровергают всю эту позицию. Несмотря на препятствия Администрации Трампа и риторику в суде, общественность теперь может видеть еще больше свидетельств коррупционной схемы президента, разворачивающейся в реальном времени. Объем опубликованного материала и объем материала, который до сих пор скрыт, лишь подчеркивает, сколько администрация скрыла от Палаты представителей, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.
Напомним, ранее американский регулятор сообщил, что пришел к выводу о том, что административно-бюджетное управление Белого дома нарушило законодательство, заморозив военную помощь Украине.
Как сообщалось в УНН, Сенат США, после ожесточенных дебатов по поводу доказательств, в среду одобрил правила проведения процесса по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.