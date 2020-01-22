Импичмент Трампа: Сенат США одобрил процедуру проведения процесса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сенат США, после ожесточенных дебатов по поводу доказательств, в среду одобрил правила проведения процесса по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
"Отказавшись от неоднократных попыток демократов вызвать на процес свидетелей и по поводу документов, рано утром в среду республиканцы протолкнули основополагающие правила процесса по делу об импичменте президента Трампа в ходе партийного голосования 53 против 47", - пишет издание.
Принятие правил процесса завершило более 12 часов ожесточенных дебатов, в ходе которых представители Палаты представителей и юристы Белого дома столкнулись из-за роли Сената в поиске дополнительных доказательств, имеющих отношение к обвинениям Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.
Согласно правилам, предложенным лидером большинства сенатором Митчем Макконнеллом, у представителей Палаты представителей и юристов Трампа будет по 24 часа, начиная со второй половины дня среды, чтобы аргументировать свои аргументы за и против статей импичмента.
У сенаторов будет 16 часов, чтобы задать вопросы, представленные в письменном виде, вероятно, в начале следующей недели.
После этого Сенат вновь рассмотрит вопрос о том, следует ли вызывать на процесс свидетелей или запрашивать документы, относительно чего несколько республиканцев дали понять, что они могут быть открыты для такого, сообщает издание.
Ранее республиканцы в Сенате заблокировали запрос документы по Украине.
Напомним, Трамп прибыл в Давос за несколько часов до возобновления рассмотрения дела об импичменте - в Сенате.