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Импичмент Трампа: Сенат США одобрил процедуру проведения процесса

Киев • УНН

 • 17215 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Сенат США, после ожесточенных дебатов по поводу доказательств, в среду одобрил правила проведения процесса по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Импичмент Трампа: Сенат США одобрил процедуру проведения процесса

"Отказавшись от неоднократных попыток демократов вызвать на процес свидетелей и по поводу документов, рано утром в среду республиканцы протолкнули основополагающие правила процесса по делу об импичменте президента Трампа в ходе партийного голосования 53 против 47", - пишет издание.

Принятие правил процесса завершило более 12 часов ожесточенных дебатов, в ходе которых представители Палаты представителей и юристы Белого дома столкнулись из-за роли Сената в поиске дополнительных доказательств, имеющих отношение к обвинениям Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Согласно правилам, предложенным лидером большинства сенатором Митчем Макконнеллом, у представителей Палаты представителей и юристов Трампа будет по 24 часа, начиная со второй половины дня среды, чтобы аргументировать свои аргументы за и против статей импичмента.

У сенаторов будет 16 часов, чтобы задать вопросы, представленные в письменном виде, вероятно, в начале следующей недели.

После этого Сенат вновь рассмотрит вопрос о том, следует ли вызывать на процесс свидетелей или запрашивать документы, относительно чего несколько республиканцев дали понять, что они могут быть открыты для такого, сообщает издание.

Ранее республиканцы в Сенате заблокировали запрос документы по Украине.

Напомним, Трамп прибыл в Давос за несколько часов до возобновления рассмотрения дела об импичменте - в Сенате.

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