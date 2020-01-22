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Імпічмент Трампа: Сенат США схвалив процедуру проведення процесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Сенат США, після запеклих дебатів з приводу доказів, у середу схвалив правила проведення процесу у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Імпічмент Трампа: Сенат США схвалив процедуру проведення процесу

"Відмовившись від неодноразових спроб демократів викликати на процес свідків і з приводу документів, рано вранці в середу республіканці проштовхнули основоположні правила процесу у справі про імпічмент президента Трампа під час партійного голосування 53 проти 47", - пише видання.

Ухвалення правил процесу завершило понад 12 годин запеклих дебатів, під час яких представники Палати представників і юристи Білого дому зіткнулися через роль Сенату у пошуку додаткових доказів, що мають стосунок до звинувачень Трампа в зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу.

Згідно з правилами, запропонованими лідером більшості сенатором Мітчем Макконнеллом, у представників Палати представників і юристів Трампа буде по 24 години, починаючи з другої половини дня середи, щоб аргументувати свої аргументи за і проти статей імпічменту.

У сенаторів буде 16 годин, щоб задати питання, представлені у письмовому вигляді, ймовірно, на початку наступного тижня.

ісля цього Сенат знову розгляне питання про те, чи слід викликати на процес свідків або вимагати документи, щодо чого кілька республіканців дали зрозуміти, що вони можуть бути відкриті для такого, повідомляє видання.

Раніше республіканці в Сенаті заблокували запит на документи щодо України.

Нагадаємо, Трамп прибув у Давос за кілька годин до поновлення розгляду справи про імпічмент - у Сенаті. 

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