Республіканці в сенаті заблокували запит на документи по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Члени Республіканської партії США в ході слухань щодо імпічменту президенту Дональда Трампа в сенаті відкинули запит демократів, які вимагали зобов'язати Білий дім надати додаткові документи про затримку військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
Проти виступили 53 сенатора, за - 47.
За словами лідера меншості в сенаті Чарльза Шумера, запит був пов'язаний з розмовами між Трампом, а також високопоставленими співробітниками його адміністрації і України.
Нагадаємо, Республіканці в Сенаті готуються розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі.
Демократи звинувачують Трампа в тому, що він навмисно затримав військову допомогу Україні, щоб натиснути на владу і домогтися проведення розслідування проти свого політичного противника, колишнього віце-президента Джо Байдена, син якого Хантер працював в українській компанії Burisma Holdings.