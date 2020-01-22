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Республиканцы в сенате заблокировали запрос на документы по Украине

Киев • УНН

 • 19568 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Члены Республиканской партии США в ходе слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате отвергли запрос демократов, которые требовали обязать Белый дом предоставить дополнительные документы о задержке военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Республиканцы в сенате заблокировали запрос на документы по Украине

Против выступили 53 сенатора, за — 47.

По словам лидера меньшинства в сенате Чарльза Шумера, запрос был связан с разговорами между Трампом, а также высокопоставленными сотрудниками его администрации и Украины.

Напомним, демократы обвиняют Трампа в том, что он намеренно задержал военную помощь Украине, чтобы надавить на власти и добиться проведения расследования против своего политического противника, бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого Хантер работал в украинской компании Burisma Holdings.

Напомним, Республиканцы в Сенате готовятся рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он намеренно задержал военную помощь Украине, чтобы оказать давление на власти и добиться проведения расследования против своего политического противника, бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого Хантер работал в украинской компании Burisma Holdings.

Украинские Национальные Новости

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