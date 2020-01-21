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Республіканці в Сенаті готуються розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Республіканці в Сенаті США готуються провести процес в рамках імпічменту президента Дональда Трампа в прискореному режимі, йдеться у резолюції, підготовленій лідером республіканської більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Politico.

Республіканці в Сенаті готуються розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі

Республіканці планують дати представникам захисту від Білого дому і обраним Палатою представників обвинувачам по 24 години на те, щоб викласти свою позицію. Цей етап не повинен тривати більше двох днів. Потім 16 годин відводиться загалом на те, щоб сторони відповіли на запитання сенаторів.

Після цього повинні відбутися чотиригодинні дебати, мета яких визначити, чи потрібно викликати на процес свідків та запитувати додаткові документи.

Якщо свідки не будуть викликані, верхня палата проголосує за кожною з двох статей звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Голосування за запропоновану Макконнеллом резолюцію, що встановлює ці правила, має відбутися в Сенаті 21 січня.

Нагадаємо, демократи направили в сенат обгрунтування імпічменту Трампу.

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