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Республиканцы в Сенате готовятся рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Киев • УНН

 • 11765 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме, говорится в резолюции, подготовленной лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Politico.

Республиканцы в Сенате готовятся рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Республиканцы планируют дать представителям защиты от Белого дома и избранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. Этот этап не должен длиться более двух дней. Затем 16 часов отводится всего на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых определить, нужно ли вызвать на процесс свидетелей и запрашивать дополнительные документы.

Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует за каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.

Голосование за предложенную Макконнеллом резолюцию, устанавливает эти правила, должно состояться в Сенате 21 января.

Напомним, демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу.

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