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Демократи направили в сенат обгрунтування імпічменту Трампу

Київ • УНН

 • 9048 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Члени палати представників США від Демократичної партії направили в сенат 111-сторінковий документ, в якому міститься обгрунтування їхньої вимоги оголосити імпічмент президенту Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт комітету з розвідки Конгресу США.

Демократи направили в сенат обгрунтування імпічменту Трампу

У документі говориться, що американський лідер чинив тиск на іноземну державу (Україну - ред.) з тим, щоб втрутитися у вибори в США (у 2020 році - ред.) заради особистої політичної вигоди. Після цього, заявили демократи, він "спробував приховати свій задум, перешкодивши розслідування конгресу".

Демократи відзначають, що у випадках, коли президент "здійснює настільки серйозні зловживання службовим становищем", Конституція надає таке рішення: імпічмент і відсторонення від посади. Сенат повинен скористатися ним, щоб захистити вибори в США в 2020 році і "усунути загрозу, яку президент представляє для національної безпеки Сполучених Штатів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заперечує всі звинувачення щодо імпічменту, йдеться у відповіді його юристів на виклик на процес щодо імпічменту в сенат.

Сторона захисту вважає статті імпічменту, які передали демократи палати представників, "небезпечною атакою на право американців вільно вибирати свого президента" і "нахабною і незаконної спробою скасувати результати виборів 2016 року і втрутитися у вибори 2020 року". На думку юристів, "безрозсудна одержимість імпічментом" почалася до того, як Трампа обрали, і триває досі.

Сенат 16 січня почав розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа.

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