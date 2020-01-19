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Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Киев • УНН

 • 9048 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ, в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт комитета по разведке Конгресса США.

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

В документе говорится, что американский лидер оказал давление на иностранное государство (Украину – ред.) с тем, чтобы вмешаться в выборы в США (в 2020 году – ред.) ради личной политической выгоды. После этого, заявили демократы, он "попытался скрыть свой замысел, воспрепятствовав расследованию конгресса".

Демократы отмечают, что в случаях, когда президент "совершает настолько серьезные злоупотребления служебным положением", Конституция предоставляет следующее решение: импичмент и отстранение от должности. Сенат должен воспользоваться им, чтобы защитить выборы в США в 2020 году и "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов".

Напомним, президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту, говорится в ответе его юристов на вызов на процесс по импичменту в Сенат.

Сторона защиты считает статьи импичмента, которые передали демократы палаты представителей, "опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента" и "наглой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 и вмешаться в выборы 2020 года". По мнению юристов, "безрассудная одержимость импичментом" началась до того, как Трампа выбрали, и продолжается до сих пор.

Сенат 16 января начал рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа.

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