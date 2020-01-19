Трамп спростував усі звинувачення в рамках імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заперечує всі звинувачення щодо імпічменту, йдеться у відповіді його юристів на виклик на процес щодо імпічменту в сенат. Про це повідомляє УНН з посиланням на документ, опублікований на сайті Білого дому.
Йдеться про звинувачення за двома статтями: зловживання владою і спробі перешкодити роботі конгресу. У семисторінковому документі, який підписали адвокати Джей Секули і юрист Білого дому Пет Чіполлоне, йдеться, що сенат повинен відкинути уявлення до імпічменту.
Сторона захисту вважає статті імпічменту, які передали демократи палати представників, "небезпечною атакою на право американців вільно вибирати свого президента" і "нахабною і незаконної спробою скасувати результати виборів 2016 року і втрутитися у вибори 2020 року". На думку юристів, "безрозсудна одержимість імпічментом" почалася до того, як Трампа обрали, і триває досі.
Трамп не зловживав владою і виконував свої обов'язки в інтересах американського народу, заявили юристи.
Дії американського лідера, в тому числі телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, були законними, відповідали Конституції та робилися для просування національних інтересів Штатів, вказали вони.
Нагадаємо, у США Сенат 16 січня почав розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа.